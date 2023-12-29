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В Германии заявили об огромном давлении российских войск на ВСУ

Welt: ВС РФ оказывают непрекращающееся давление на ВСУ на всей линии фронта

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ оказывают невероятное давление на украинские войска на всей линии соприкосновения. Об этом в ходе репортажа для немецкого телеканала Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

По словам корреспондента, давление российских подразделений на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему огромно. С течением времени натиск не ослабевает, подчеркнул он.

«Особенно это заметно на Донецком направлении», — уточнил Ваннер.

В то же время журналист обратил внимание на успехи ВС РФ в районе города Марьинка. Как сказал немецкий корреспондент, взятие данного населенного пункта открыло российским войскам путь для дальнейшего продвижения в зоне боевых действий.

29 декабря в британской газете Telegraph появилась статья полковника армии страны в отставке Ричарда Кемпа, посвященная потере украинскими подразделениями контроля над Марьинкой. По мнению эксперта, взятие населенного пункта российскими солдатами является еще одним ударом по и без того сократившейся поддержке Киева со стороны западных государств.

Ранее бойцов ВС РФ, отличившихся в ходе боев за город Марьинку, наградили медалями и орденами.

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