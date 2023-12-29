МО РФ рассказало о том, как Запад чинил препоны осеннему призыву

Министерство обороны РФ обвинило Запад в препятствовании проведению осеннего призыва на военную службу. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Минобороны.

«Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в ведомстве сообщили о пополнении рядов вооруженных сил 130 тыс. призывников.

Сообщается, что большинство военнослужащих по призыву были зачислены в учебные соединения и воинские части, где «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

28 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы России было принято полмиллиона человек.

Ранее Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с единым реестром.