В ВСУ заявили, что Украина за все время конфликта не смогла сбить ни одной Х-22

Спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что украинским войскам за все время специальной военной операции (СВО) РФ не удалось сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22. Его цитирует издание «Страна.ua».

«Ракета Х-22 летит со скоростью в 4 тысячи километров в час, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО как Patriot, потому с этими ракетами не так просто», — сказал Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, Вооруженные силы России применили свыше 300 таких ракет с начала спецоперации.

Игнат также указал, что кроме Х-22, у РФ есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32.

«Вероятно, сегодня тоже применялись и такие ракеты», – добавил он.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.