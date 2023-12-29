МО назвало число призванных осенью 2023 года

Минобороны РФ сообщило, что осенний призыв на военную службу закончен. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, призваны были 130 тыс. человек.

Сообщается, что большинство военнослужащих по призыву были зачислены в учебные соединения и воинские части, где «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

Отдельно отмечается, что 530 человек были направлены в научно-производственные подразделения, а еще 200 — члены сборной России по олимпийским видам спорта — в спортивные роты.

Срочники, прошедшие военную службу, были «своевременно уволены и направлены к местам проживания».

В 2022 году в рамках осеннего призыва на срочную службу отправились 120 тыс. человек.

В Минобороны заявили, что военкоматы страны выполнили все поставленные задачи в «сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию Вооруженных сил РФ».

В ведомстве подчеркнули, что солдаты-срочники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие, уже выслужившие установленные сроки, своевременно уволены и едут домой.

Ранее Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с единым реестром.