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«Хезболла» уничтожила камеры видеонаблюдения на границе с Израилем

«Хезболла» вывела из строя камеры видеонаблюдения на границе с Израилем

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Omar Sanadiki/Reuters

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» нанесли удары по вышкам с камерами видеонаблюдения пограничных районах Израиля Довев и Барам. Об этом сообщается в Telegram-канале формирования.

«В результате прямого попадания выведено из строя техническое оборудование, которое позволяло противнику следить за ливанской территорией», — говорится в сообщении.

В шиитском формировании уточнили, что удары были нанесены во время инженерных работ по установке новых камер видеонаблюдения в Довеве и Бараме. В рядах израильской армии есть раненые.

28 декабря военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выразил мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе. Маляиб отметил, что с каждым днем ситуация на юге Ливана становится все сложнее, и зона военных действий расширяется на новые районы. В результате существует реальная угроза перерастания пограничного конфликта в открытую войну.

27 декабря сообщалось, что артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила в течение суток до 250 снарядов по приграничным районам Ливана. Под удары попали 34 населенных пункта, разрушено восемь домов, еще более чем 29 строений пострадали.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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