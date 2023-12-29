Войска РФ взяли в плен 43 украинских военных за неделю

Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен 43 украинских военных за прошедшую неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, 22 из них сдались в плен на Купянском направлении.

28 декабря сообщалось, что бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

25 декабря Минобороны РФ сообщало, что бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли в плен четырех украинских военных у села Вербовое на Запорожском направлении.

До этого российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины под Кременной.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.