Вооруженные силы РФ за минувшую неделю улучшили свои позиции по переднему краю на Краснолиманском направлении и на отдельных участках Купянского направления. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сообщило российское министерство обороны, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за указанный промежуток времени солдаты «Западной» группировки войск отразили 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Благодаря этому военнослужащие страны смогли занять более выгодные позиции для продолжения боевых действий.

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника», — добавили в министерстве.

Утром 29 декабря старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что российские подразделения отразили три атаки украинских военных на территории Луганской народной республики (ЛНР). Сражения произошли в районе Серебрянского лесничества.

Как отметил представитель ВС РФ, в неудачном штурме российских позиций приняли участие бойцы 24-й и 62-й механизированных бригад Национальной гвардии Украины. При этом он подчеркнул, что сейчас российские солдаты продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских войск в Херсонской области.