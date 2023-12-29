Западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждут удары новой российской гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ». Об этом пишет издание Sohu.

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — пишет автор статьи.

Отмечается, что новая российская самоходная гаубица производит 16 выстрелов в минуту и имеет лучшие оборонительные возможности по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые применяются на Украине.

27 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне спецоперации, что обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами, переданными Украине Западом.

До этого военный эксперт Андрей Кошкин отмечал, что артиллерийская установка «Коалиция-СВ» является на данный момент лучшей в мире по своим характеристикам.

20 октября государственная корпорация «Ростех» сообщила, что новая российская гаубица «Коалиция-СВ» прошла госиспытания технических характеристик и готова к серийному производству.

Ранее российская армия получила партию модернизированных гаубиц «Мста-С».