Из-за взрывов в Харькове возникли проблемы с электроснабжением

В Харькове после взрыва наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

«В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением», — отметил Шмыгаль.

Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе. Очевидцы сообщали о звуках взрывов в Соломенском районе Киева. В нескольких местах были видны столбы черного дыма.

Взрывы также произошли в Полтавской области. По предварительным данным, в регионе начала работать система противовоздушной обороны.

Взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.