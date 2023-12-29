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Из-за взрывов в Харькове возникли проблемы с электроснабжением

Шмыгаль: в Харькове возникли проблемы с электроснабжением после взрывов

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Unsplash

В Харькове после взрыва наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

«В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением», — отметил Шмыгаль.

Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе. Очевидцы сообщали о звуках взрывов в Соломенском районе Киева. В нескольких местах были видны столбы черного дыма.

Взрывы также произошли в Полтавской области. По предварительным данным, в регионе начала работать система противовоздушной обороны.

Взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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