В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Информации о пострадавших или повреждениях издание не приводит.
Утром 29 декабря очевидцы также рассказали о звуках взрывов в Соломенском районе Киева. По словам одного из свидетелей происшествия, в нескольких местах видны столбы черного дыма.
До этого о взрывах в украинской столице сообщал мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны.
Этим же утром мэр Харькова Игорь Терехов также заявлял, что в городе зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта после более чем шести взрывов.
Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» сообщало о не менее чем трех взрывах в Днепре. Взрывы также произошли в Полтавской области.
Ранее в Харькове зафиксировали перебои с электроснабжением транспорта после взрывов.