В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Информации о пострадавших или повреждениях издание не приводит.

Утром 29 декабря очевидцы также рассказали о звуках взрывов в Соломенском районе Киева. По словам одного из свидетелей происшествия, в нескольких местах видны столбы черного дыма.

До этого о взрывах в украинской столице сообщал мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Этим же утром мэр Харькова Игорь Терехов также заявлял, что в городе зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта после более чем шести взрывов.

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» сообщало о не менее чем трех взрывах в Днепре. Взрывы также произошли в Полтавской области.

Ранее в Харькове зафиксировали перебои с электроснабжением транспорта после взрывов.