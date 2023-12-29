Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

close
100%
РИА Новости

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Информации о пострадавших или повреждениях издание не приводит.

Утром 29 декабря очевидцы также рассказали о звуках взрывов в Соломенском районе Киева. По словам одного из свидетелей происшествия, в нескольких местах видны столбы черного дыма.

До этого о взрывах в украинской столице сообщал мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Этим же утром мэр Харькова Игорь Терехов также заявлял, что в городе зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта после более чем шести взрывов.

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» сообщало о не менее чем трех взрывах в Днепре. Взрывы также произошли в Полтавской области.

Ранее в Харькове зафиксировали перебои с электроснабжением транспорта после взрывов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами