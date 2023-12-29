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Власти Киева сообщили о взрывах в городе

Кличко: в Киеве произошли взрывы, работает ПВО

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Anna Voitenko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«Взрывы в Киеве. Работает ПВО», — написал Кличко.

Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Днепре произошли взрывы. Утром 29 декабря зафиксировали не менее трех взрывов. Взрывы также произошли в Полтавской области. По предварительным данным, в регионе начала работать система противовоздушной обороны.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не менее шести взрывов зафиксировали в городе. СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Харькове. Однако вскоре появилась информация о новых взрывах.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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