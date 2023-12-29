Власти Киева сообщили о взрывах в городе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам политика, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
«Взрывы в Киеве. Работает ПВО», — написал Кличко.
Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Днепре произошли взрывы. Утром 29 декабря зафиксировали не менее трех взрывов. Взрывы также произошли в Полтавской области. По предварительным данным, в регионе начала работать система противовоздушной обороны.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не менее шести взрывов зафиксировали в городе. СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Харькове. Однако вскоре появилась информация о новых взрывах.
Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.