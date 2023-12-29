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Украинская армия за последние сутки потеряла до 60 военнослужащих на Херсонском направлении

МО: ВСУ за последние сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении

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Efrem Lukatsky/AP

Украинские силы в течение последних 24 часов понесли значительные потери на Херсонском направлении, где действуют подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Эти подразделения ежедневно наносят удары по личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Только за последние сутки на Херсонском направлении противник потерял до 60 своих военнослужащих. Личный состав группировки продолжает вести активные боевые действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обнаружения и уничтожения противника в островной зоне дельты Днепра, где украинские формирования пытаются укрыться, штурмовые подразделения российских десантников преодолевают минные поля, установленные ВСУ на всем левом берегу Днепра.

Подразделения ВДВ являются самыми подготовленными в группировке и выполняют задачи на самых сложных и ответственных участках. Например, в островной зоне десантники стараются оттеснить противника на исходные позиции, устанавливая линию боевого соприкосновения. Они получают огневую поддержку от всех соединений и частей левого берега Днепра.

«Работаем мы непосредственно с пехотой, во взаимодействии с тяжелой техникой: танками и БМП», — рассказал заместитель командира разведывательной роты одного из соединений ВДВ с позывным «Зенит», его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ.

До этого ВС России поразили украинскую САУ Paladin на Херсонском направлении. В российском военном ведомстве уточнили, что САУ удалось ликвидировать в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении. Кроме того, противник лишился САУ «Гвоздика».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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