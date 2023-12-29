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Российский истребитель дал бой украинской авиации

Минобороны: Су-35 прикрыл сопровождаемый бомбардировщик от украинских самолетов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Истребитель Су-35 прикрыл сопровождаемый им российский бомбардировщик от самолетов ВВС Украины и отогнал вражеские истребители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Задачей истребителя Су-35 было сопровождение российского бомбардировщика — по пути к месту сброса бомб он обнаружил и отогнал вражескую ударную группу.

«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», — рассказал пилот истребителя, представившись Иваном.

До этого пилот Су-35 рассказал, что истребители ВСУ стараются избегать встречи в воздухе.

Российский пилот также отметил, что американские истребители F-16, которые Украина активно пытается получить, не пугают российских летчиков.

Ранее в США оценили возможности российских истребителей Су-35.

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