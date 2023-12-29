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ВС РФ поразили личный состава ВСУ у Червоной Дибровы

ТАСС: ВС РФ поразили четыре района сосредоточения личного состава ВСУ у Червоной Дибровы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Силы группировки «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации при поддержке армейской и штурмовой авиации произвели удары по четырем районам, где находился личный состав и огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров ТАСС.

«Ударами армейской и штурмовой авиации группировки поражены четыре района сосредоточения личного состава и огневых средств ВСУ в районе Червоной Дибровы. Слаженными действиями подразделений специального назначения и расчетов дронов-камикадзе уничтожено три автомобиля украинских войск», — заявил представитель России.

По словам Шарова, потери противника за последние сутки включают более 200 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку американского производства Paladin и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

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