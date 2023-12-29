В Одесской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Одесской области Украины. Об этом написало издание «Страна».

Подробности происшествия не приводятся. 25 минут назад сообщалось о взрывах в Черноморске Одесской области.

Сейчас в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, действует воздушная тревога.

Этой ночью, согласно официальному источнику оповещения населения, первые сирены прозвучали в Сумской и Харьковской областях. В 23:36 по московскому времени сирены тревоги зазвучали в Николаевской области, а через пять минут, в 23:41, в Одесской области.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.