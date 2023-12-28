В Британии выяснили, к чему приведет победа России в Марьинке

Победа России в Марьинке значительно ударит по доверию Запада к Украине. Об этом пишет журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло.

«Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины», — пишет журналистка.

Она отмечает, что уничтожение украинских позиций и продвижение российских сил в городе является серьезным поражением ВСУ.

25 декабря Минобороны заявило, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за которую шли бои с начала конфликта в Донбассе. Город находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов. В ВСУ взятие Марьинки российскими войсками подтвердили.

До этого освободившим Марьинку российским военным вручили боевые награды.

Ранее российские военные начали новую фазу наступления на Авдеевку.