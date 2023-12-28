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Сирийские ПВО отражают ракетную атаку Израиля по Дамаску

Сирийские системы ПВО отражают израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском

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SANA/Reuters

Средства противовоздушной обороны Сирии занимаются отражением ракетной атаки Израиля по Дамаску. Об этом сообщает агентство SANA.

«Сирийские зенитчики отражают израильское агрессивное нападение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям над южными районами Дамаска. По ее данным, сирийская столица атакована израильскими войсками. Отмечается, что ответным огнем была сбита одна из ракет.

Корреспондент Sham FM в Дамаске сообщает, что в небе над городом постоянно звучат взрывы. По его информации, хлопки являются результатом действий средств ПВО, реагирующих на вражеские цели. Целью ракетной атаки, по мнению источника, был район Бахдалии в Сайида-Зейнаб. Информации о жертвах не поступало.

До этого американское министерство обороны сообщило, что войска США в Сирии и Ираке 66 раз подверглись атакам.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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