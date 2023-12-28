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В США заявили, что РФ есть чем ответить на расширение территории Соединенных Штатов

MWM: России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российской Федерации есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет. <…> Пожалуй, один из самых заметных признаков приоритетного внимания региону, — это переброска свыше 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску», — сказано в статье.

В публикации также отмечается, что Соединенным Штатам придется считаться с серьезной группировкой войск, которую Россия имеет в этом регионе. В таких ключевых передовых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси, развернуты системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и высокоспециализированные варианты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности «Тор» и «Панцирь».

Российские военные также испытали зенитную ракетную систему С-500 в декабре 2021 года. Ожидается, что именно Арктика будет являться одним из приоритетных мест для развертывания таких средств ПВО, говорится в материале.

На прошлой неделе Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море на территорию, достигающую 1 млн кв. км.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом.

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