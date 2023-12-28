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США направят солдат в Косово в рамках миссии НАТО

Власти США направят солдат из Национальной гвардии в Косово в рамках миссии НАТО

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти США направят десятки солдат из Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миссии НАТО, пишет Newsweek.

«Тридцать три гвардейца Айовы, входящие в состав 1-го отряда роты С (медицинская эвакуация) 2-211-го авиационного батальона общего обеспечения, 29 декабря отправятся в девятимесячный тур», — говорится в публикации.

По данным журналистов, основной целью миссии является проведение операций по медицинской эвакуации с воздуха, дозаправке и техническому обслуживанию США, Сил безопасности Косово (КСФ).

Отмечается, что у США есть посольство в городе Приштина.

В ноябре президент Сербии Александар Вучич, в ходе визита в Париж, заявил, что Запад начал осознавать незаинтересованность властей Косово в нормализации отношений с Белградом и выполнении взятых на себя обязательств.

Ранее Вучич заявил о сложной ситуации на Украине.

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