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Власти Курской области сообщили об атаке со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт: при обстреле ВСУ Курской области повреждены 7 домовладений

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Телеграм-канал Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке трех населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района... Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке. Также был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Там насчитали 6 прилетов», — поделился губернатор.

По словам Старовойта, в Теткино без электроснабжения осталась часть домов. Это связано с повреждением линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно.

Глава региона также добавил, что власти окажут собственникам помощь в ремонте.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили кассетные боеприпасы в ходе обстрела села Крупец в Курской области, произошедшего в ночь на 16 декабря.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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