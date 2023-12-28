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ВСУ атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области

Mash: ВСУ атаковали радиозавод «Стрела» в поселке Суземка Брянской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Радиозавод «Стрела», который расположен в поселке Суземка Брянской области, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в результате атаки пострадала 45-летняя женщина. Она получила осколочное ранение в спину. Пострадавшую госпитализировали.

Также прилетело в жилой дом рядом с предприятием, из-за чего возник пожар.

Как сообщается, украинские военные вели обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

28 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе.

По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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