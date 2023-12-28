ВСУ атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области

Радиозавод «Стрела», который расположен в поселке Суземка Брянской области, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в результате атаки пострадала 45-летняя женщина. Она получила осколочное ранение в спину. Пострадавшую госпитализировали.
Также прилетело в жилой дом рядом с предприятием, из-за чего возник пожар.
Как сообщается, украинские военные вели обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
28 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе.
По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.