В украинском городе Черновцы мужчина выпрыгнул из окна военкомата

Мужчина выпрыгнул из окна военного комиссариата, расположенного в украинском городе Черновцы. Об этом сообщает местное издание «РБК-Украина».

В материале указано, что в настоящее время 43-летний гражданин находится в больнице. Как рассказал директор украинского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, пострадавший находится в отделении хирургии.

Однако другие подробности о произошедшем не уточняются. В частности, не поступало никакой информации о причинах инцидента и текущем состоянии выпрыгнувшего из окна мужчины.

28 декабря Тернопольский районный суд приговорил жителя подконтрольной украинским властям части Запорожской области к трем годам лишения свободы за отказ вступить в армию страны. По данным местного телеканала ТСН, после получения повестки мужчина отказался от мобилизации и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В тот же день украинский YouTube-проект «Фабрика новостей» сообщил, что в стране рассматривают возможность отправить на фронт врачей военно-врачебных комиссий. Речь идет о медиках, которые брали взятки за освобождение граждан от службы в армии.

Ранее на Украине прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать еще 500 тыс. граждан.