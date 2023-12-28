Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В украинском городе Черновцы мужчина выпрыгнул из окна военкомата

«РБК-Украина»: мужчина выпрыгнул из окна военного комиссариата в городе Черновцы

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Мужчина выпрыгнул из окна военного комиссариата, расположенного в украинском городе Черновцы. Об этом сообщает местное издание «РБК-Украина».

В материале указано, что в настоящее время 43-летний гражданин находится в больнице. Как рассказал директор украинского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, пострадавший находится в отделении хирургии.

Однако другие подробности о произошедшем не уточняются. В частности, не поступало никакой информации о причинах инцидента и текущем состоянии выпрыгнувшего из окна мужчины.

28 декабря Тернопольский районный суд приговорил жителя подконтрольной украинским властям части Запорожской области к трем годам лишения свободы за отказ вступить в армию страны. По данным местного телеканала ТСН, после получения повестки мужчина отказался от мобилизации и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В тот же день украинский YouTube-проект «Фабрика новостей» сообщил, что в стране рассматривают возможность отправить на фронт врачей военно-врачебных комиссий. Речь идет о медиках, которые брали взятки за освобождение граждан от службы в армии.

Ранее на Украине прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать еще 500 тыс. граждан.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами