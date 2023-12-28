В ГУР прокомментировали слова Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал слова своего начальника Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крым летом 2023 года. Его слова приводит «Суспiльне».

«Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо», — заявил Юсов.

По его словам, эти заявления являются частью борьбы на информационном фронте.

До этого главное управление военной разведки Украины опубликовало в украинских СМИ видеоролик, где говорится о подготовке нападения на Крым. Видео заканчивается словами: «Скоро на всех берегах Крыма. Ждите». Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным видео с анонсом нападения на Крым, который распространила украинская разведка. Депутат отметил, что власти Украины с 2014 года захватывают Крым в своих фантазиях.

Ранее Кирилла Буданова объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса страны.