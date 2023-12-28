Тернопольский районный суд вынес приговор жителю Запорожья за отказ вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал ТСН.

«<…> к трем годам лишения свободы приговорили переселенца из Запорожской области, получившего повестку, но отказавшегося от мобилизации», — уточнили в сообщении.

По информации судебной инстанции, переселенец в мае 2023 прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В ходе заседания мужчина объяснил, что уклонился от армии по личным соображениям, «связанным с безопасностью его отца», который живет в России.

26 декабря стало известно, что на Украине могут попасть под мобилизацию карлики и одноглазые.

До этого бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы не захотят отправиться на передовую и воевать за президента Владимира Зеленского, когда тот объявит новую волну мобилизации.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.