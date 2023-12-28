Передаваемые в ВКС серийные Су-57 получат двигатели второго этапа

Все серийные истребители Су-57, которые передадут в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в 2024 году, получат двигатели второго этапа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в ВКС.

«Двигатель второго этапа прошел испытания и готов к эксплуатации», — рассказал один из собеседников.

Отмечается, что все серийные самолеты пятого поколения Су-57, передаваемые в состав ВКС в 2024 году, получат двигатель пятого поколения.

В 2023 году в ВКС уже были переданы более 10 самолетов Су-57 с двигателями первого этапа.

До этого генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что партия истребителей Су-57, которая будет поставлена Минобороны РФ в 2024 году, уже находится на стадии окончательной сборки. По словам Чемезова, число истребителей пятого поколения, которые поступают в войска каждый год, увеличивается почти в два раза. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания.

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