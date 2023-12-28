В Турции оценили первый полет нового ударного беспилотника ANKA-3

Первый полет нового турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ANKA-3, разработанного с применением стелс-технологий, оказался успешным. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отметил глава государства, устройство разработано Аэрокосмической компанией Турции (TUSAS). При этом он выразил надежду, что упомянутый дрон благодаря своим характеристикам и передовым технологиям сможет укрепить обороноспособность страны.

«Беспилотный летательный аппарат ANKA-3 <...> сегодня успешно совершил первый полет», — подчеркнул Эрдоган.

ANKA-3 позиционируется как ударный БПЛА тяжелого класса, создание которого долгое время держалось в секрете. О соответствующих работах стало известно только в конце 2022 года, хотя разработка началась еще в феврале того же года.

Новый турецкий дрон был создан по схеме «летающее крыло», которая предполагает наличие редуцированного фюзеляжа. Более того, в процессе работы специалисты использовали стелс-технологии и оснастили беспилотник турбореактивным двигателем.

Ранее турецкие власти завершили переговоры с США о покупке истребителей четвертого поколения F-16.