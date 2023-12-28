Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции оценили первый полет нового ударного беспилотника ANKA-3

Эрдоган назвал успешным полет нового турецкого ударного беспилотника ANKA-3

close
100%
Presidential Press Office/Reuters

Первый полет нового турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ANKA-3, разработанного с применением стелс-технологий, оказался успешным. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отметил глава государства, устройство разработано Аэрокосмической компанией Турции (TUSAS). При этом он выразил надежду, что упомянутый дрон благодаря своим характеристикам и передовым технологиям сможет укрепить обороноспособность страны.

«Беспилотный летательный аппарат ANKA-3 <...> сегодня успешно совершил первый полет», — подчеркнул Эрдоган.

ANKA-3 позиционируется как ударный БПЛА тяжелого класса, создание которого долгое время держалось в секрете. О соответствующих работах стало известно только в конце 2022 года, хотя разработка началась еще в феврале того же года.

Новый турецкий дрон был создан по схеме «летающее крыло», которая предполагает наличие редуцированного фюзеляжа. Более того, в процессе работы специалисты использовали стелс-технологии и оснастили беспилотник турбореактивным двигателем.

Ранее турецкие власти завершили переговоры с США о покупке истребителей четвертого поколения F-16.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами