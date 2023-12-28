Боец элитного подразделения Вооруженных сил Украины рассказал, что перед началом летнего наступления были завышенные ожидания. Видео опубликовало издание Die Welt на своем Youtube-канале.

По его словам, после нескольких месяцев контрнаступления среди подразделения ВСУ разочарованы.

«С военной точки зрения, думаю, не нужно было трубить из каждого угла, что мы вот-вот победим», — сказал источник.

Он предположил, что в результате у народа сложилось мнение, что форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области будет легко, но это не так работает.

Военнослужащий подчеркнул, что среди солдат отдельное сожаление вызвало отсутствие у Украины самолетов F-16. По его словам, это повлияло бы как на ход боевых действий, так и на настрой армии.

До этого издание The Guardian писало, что перспектива прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских позиций для возвращения территорий выглядит более отдаленной, чем когда-либо прежде.

Ранее Украине предрекли выход на мирные переговоры с Россией в 2024 году.