В Киевской области увеличат количество блокпостов

В Киевской области увеличивается количество блокпостов. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

«Проверке будут подлежать места скопления людей, а именно: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

До этого глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко говорил, что блокпосты в Киеве появились для учений.

Сценарий предполагает, что по всему Киеву будут развернуты временные блокпосты, установлены ограничительные знаки и элементы инженерных заграждений.

Представитель Киевской городской военной администрации (ГВА) Михаил Шаманов опроверг раздачу повесток на блокпостах в городе.

По его словам, у КГВА нет данных о вручении повесток на блокпостах. Шаманов отметил, что за информацией о местах и возможно врученных повестках необходимо обращаться в районные территориальные центры комплектования (ТЦК).

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.