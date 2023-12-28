Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении — за сутки украинская сторона потеряла здесь до 230 военных, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР. Потери украинцев составили 230 бойцов, три танка, две бронемашины и пять пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», три орудия Д-20.

28 декабря стало известно, что российские войска в скором времени начнут применять новейшую гаубицу в зоне специальной военной операции.

До этого сообщалось, что российские военные в Херсоне ракетным ударом уничтожили поезд Вооруженных сил Украины, перевозивший американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Ранее в Раде рассказали о больших потерях ВСУ на фронте.