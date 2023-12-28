Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько бойцов потеряли ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили 230 бойцов

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении — за сутки украинская сторона потеряла здесь до 230 военных, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР. Потери украинцев составили 230 бойцов, три танка, две бронемашины и пять пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», три орудия Д-20.

28 декабря стало известно, что российские войска в скором времени начнут применять новейшую гаубицу в зоне специальной военной операции.

До этого сообщалось, что российские военные в Херсоне ракетным ударом уничтожили поезд Вооруженных сил Украины, перевозивший американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Ранее в Раде рассказали о больших потерях ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами