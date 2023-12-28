Потери украинских войск на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки составили до 115 солдат, включая раненых. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В заявлении подчеркивается, что в ходе боевых действий на данном участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились одной буксируемой гаубицы M198 и одной самодвижущейся гаубицы FH-70. При этом первая была произведена в США, а вторая — в Великобритании.

«Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя одну украинскую самоходную артиллерийскую установку. Речь идет о комплексе «Гвоздика», уточнили в министерстве.

28 декабря бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по украинскому поезду, перевозившему американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. В момент атаки состав, который должен был доставить вооружения подразделениям ВСУ на одном из участков фронта, находился в городе Херсоне.

Ранее в Запорожской области назвали возможные сроки завершения специальной военной операции (СВО).