Российские войска в скором времени начнут применять новейшую гаубицу в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет британское Daily Express.

По данным издания, у этих гаубиц дальность стрельбы достигает 70 километров, они способны совершить более десяти выстрелов в минуту.

С февраля 2022 года Россия продолжает оснащать свои Вооруженные силы вооружением с серьезной огневой мощью, говорится в материале Daily Express.

Накануне генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне спецоперации, что обеспечит существенное преимущество по дальности над западными гаубицами.

Ранее сообщалось, что у польских гаубиц, переданных ВСУ, обнаружились проблемы с шасси, башнями и стволами.