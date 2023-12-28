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Эксперт раскрыл последствия захвата российской армией западного оружия

Политолог Перенджиев: захваченный ВС России арсенал покажет слабые стороны ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Западное вооружение, которое захватили российские бойцы при взятии опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) раскроет слабые стороны противника. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«В первую очередь мы можем изучить этот арсенал», — заявил эксперт.

По словам Перенджиева, российская армия также сможет использовать оружие против украинцев. Кроме того, благодаря захваченной военной технике военнослужащие ВС РФ лучше поймут, как ей противодействовать.

Накануне ВДВ России уничтожили «Ланцетами» САУ «Гвоздика» и танк ВСУ на правобережье Днепра.

27 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» с любого ракурса пробивают немецкие танки Leopard.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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