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Гладков сообщил о смерти одного из пострадавших после обстрела ВСУ

Гладков: в реанимации умер один из пострадавших рабочих во время обстрела ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В реанимации скончался один из рабочих, пострадавших во время обстрела Грайвороновского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пострадавший скончался ночью в реанимации из-за кардиогенного шока.

«Умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — пояснил губернатор.

Гладков выразил соболезнования родственникам семьи погибшего и пообещал поддерживать и помогать родным и близким мужчины.

До этого Гладков сообщал, что сразу несколько населенных пунктов в приграничном Грайворонском округе попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гладков заявил, что в селе Рождественка осколками снаряда повреждена ЛЭП и в двух домовладениях выбиты окна.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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