Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.

По словам Спасского, первый боевой опыт военнослужащие отряда приняли достойно и «шли вперед напролом».

Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», — сказал боец.

По его словам, на подразделение напали украинские беспилотники.

«У меня была пушка противодронная. Посадил две «птички», по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я, как командир, дал приказ отойти», — рассказал военный.

Как рассказал Спасский, бойцы батальона шли зачищать позиции ВСУ, и он дал команду отойти на рубежи, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться заново. При отходе разорвавшаяся рядом мина ранила военного в ногу.

Кирилл Спасский — бывший украинский пограничник, который добровольно сдался в плен российским военным.

В конце ноября сообщалось, что первая группа бывших украинских военнопленных, состоящих в российском батальоне имени Хмельницкого, отправилась на боевое задание.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многие военные Вооруженных сил Украины сдаются в плен, поскольку осознают бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.

Ранее российские мотострелки на Купянском направлении отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.