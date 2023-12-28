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Освободившим Марьинку российским военным вручили боевые награды

Минобороны РФ наградило бойцов, освободивших Марьинку

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Евгений Биятов/РИА Новости

Несколько десятков солдат российской группировки войск «Южная», которые отличились при взятии Марьинки в ДНР, получили на передовой государственные награды. Об этом сообщил ТАСС.

Как рассказали в Минобороны РФ, медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших», а также ордена Мужества и Георгиевские кресты IV степени 45 бойцам вручил заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров.

Солдат поблагодарили за профессиональную работу, стойкость, отвагу и героизм.

25 декабря Министерство обороны заявило, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за которую много месяцев шли бои. Город находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов. В ВСУ взятие Марьинки российскими войсками подтвердили.

Ранее российские военные начали новую фазу наступления на Авдеевку.

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