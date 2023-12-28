Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров заявил, что российские военнослужащие остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что российским военным удалось остановить атаку украинской стороны за счет операторов FPV-дронов и артиллерии. В рамках боя были уничтожены Т-72 и БМП-1.

Также были уничтожены три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Червоной Дибровы. Еще три опорных пункта уничтожили в районе села Григоровки.

До этого стало известно, что российскими бойцами на Краснолиманском направлении был захвачен ценный трофей — переносная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) литовского производства Sky Wiper Omni.

Трофей был захвачен во время штурма бойцами 348-го мотострелкового полка позиций националистического подразделения «Азов». Примечательно, что станция РЭБ смогла выдержать происшедшую в блиндаже детонацию боекомплекта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.