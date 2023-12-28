Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские мотострелки на Купянском направлении отразили контратаку штурмовой группы ВСУ

Бойцы группировки «Запад» на Купянском направлении отразили контратаку ВСУ

close
100%
РИА Новости

Российскими военнослужащими на Купянском направлении была отражена контратака штурмовой группы украинской армии. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» успешно отразили контратаку противника на Купянском направлении. Штурмовая группа ВСУ была рассеяна и уничтожена из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, в котором в качестве выстрелов использовались противопехотные мины.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов» (организация запрещена в России).

До этого российские десантники из состава группировки «Центр» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами