Российскими военнослужащими на Купянском направлении была отражена контратака штурмовой группы украинской армии. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» успешно отразили контратаку противника на Купянском направлении. Штурмовая группа ВСУ была рассеяна и уничтожена из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, в котором в качестве выстрелов использовались противопехотные мины.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов» (организация запрещена в России).

До этого российские десантники из состава группировки «Центр» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.