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В Крыму ночью сбили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: средства ПВО ночью уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом

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Leah Millis/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) этой ночью уничтожили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины в Крыму. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что система ПВО сбила над морем беспилотник. Он отметил, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

26 декабря сообщалось, что украинские войска нанесли удары по десантному кораблю «Новочеркасск» в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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