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ВДВ России уничтожили «Ланцетами» САУ «Гвоздика» и танк ВСУ на правобережье Днепра

Российские «Ланцеты» уничтожили на правом берегу Днепра САУ и танк ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российские десантники из состава группировки «Центр» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

Бойцы ВДВ, применив разведывательные дроны, обнаружили на правом берегу Днепра САУ 2С1 «Гвоздика», танк и грузовой автомобиль противника. Для их уничтожения командование соединения приняло решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет». Операторы беспилотников, профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», прямым попаданием вывели из строя украинскую боевую и специальную технику.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы разработали новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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