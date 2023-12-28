Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ за шесть недель потеряли на Днепре 50 лодок

Forbes: украинская морская пехота потеряла за полтора месяца 50 лодок на Днепре

close
100%
Wikimedia Commons

Украинская морская пехота, которая обеспечивала личный состав ВСУ в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, за полтора месяца потеряла 50 плавсредств. Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское командование приняло решение отойти на несколько метров в Крынках, чтобы избежать ненужных потерь среди личного состава. ВСУ заняли небольшой участок левого берега.

По словам Экса, украинская морская пехота и войска поддержки потеряли здесь в итоге много лодок за шесть недель, начиная с того момента, когда 35-я бригада украинской морской пехоты впервые форсировала реку Днепр и заняла плацдарм в Крынках на левом берегу.
По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок были повреждены или затоплены.

Одна из последних потерь, считает Экс, была особенно странной. Российский дрон, заполненный взрывчаткой, поразил украинский БМК-Т — буксирно-моторный катер, который предназначен для транспортировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ. Обозреватель считает, что использование украинцами этих катеров не свидетельствует о намерении строить понтонные мосты из-за ширины реки и угрозы российской артиллерии и беспилотников. Скорее всего, украинское командование пыталось обеспечить снабжение 35-й бригады с помощью имеющихся плавсредств.

26 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с большими проблемами на правом берегу Днепра.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами