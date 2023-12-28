ВСУ за шесть недель потеряли на Днепре 50 лодок

Украинская морская пехота, которая обеспечивала личный состав ВСУ в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, за полтора месяца потеряла 50 плавсредств. Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское командование приняло решение отойти на несколько метров в Крынках, чтобы избежать ненужных потерь среди личного состава. ВСУ заняли небольшой участок левого берега.

По словам Экса, украинская морская пехота и войска поддержки потеряли здесь в итоге много лодок за шесть недель, начиная с того момента, когда 35-я бригада украинской морской пехоты впервые форсировала реку Днепр и заняла плацдарм в Крынках на левом берегу.

По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок были повреждены или затоплены.

Одна из последних потерь, считает Экс, была особенно странной. Российский дрон, заполненный взрывчаткой, поразил украинский БМК-Т — буксирно-моторный катер, который предназначен для транспортировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ. Обозреватель считает, что использование украинцами этих катеров не свидетельствует о намерении строить понтонные мосты из-за ширины реки и угрозы российской артиллерии и беспилотников. Скорее всего, украинское командование пыталось обеспечить снабжение 35-й бригады с помощью имеющихся плавсредств.

26 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с большими проблемами на правом берегу Днепра.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.