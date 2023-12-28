Эксперт предположил, что конфронтация Ливана и Израиля может перерасти в открытую войну

Военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выразил мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе. Об этом он заявил ТАСС.

Маляиб отметил, что с каждым днем ситуация на юге Ливана становится все сложнее, и зона военных действий расширяется на новые районы. В результате существует реальная угроза перерастания пограничного конфликта в открытую войну.

Маляиб подчеркнул, что израильские удары по базам шиитской милиции «Хезболла» нарушают условные правила ведения боевых операций при пограничном конфликте. В ответ на израильские артобстрелы и авиаудары по гражданским объектам и жилым домам бойцы «Хезболлы» не могут не реагировать и проводят ответные атаки на еврейские поселения на севере Израиля, указал ливанский генерал. Он добавил, что эти перестрелки становятся все более ожесточенными.

Генерал Маляиб также отметил, что открытие «вспомогательных фронтов» в Ираке, Йемене и Сирии привело к расширению географии вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, но не остановило израильской агрессии в секторе Газа. Он предположил, что ликвидация высокопоставленного иранского генерала Рази Мусави в Дамаске может привести к кардинальным изменениям в раскладе сил, если Иран решит провести ответную антиизраильскую операцию.

25 декабря иранское агентство Tasnim сообщило об атаке израильских ВВС на юге сирийской столицы. Командование Корпуса стражей исламской революции обещало отомстить Израилю за устранение своего генерала Рази Мусави.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.