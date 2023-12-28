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В Севастополе над морем отработала система ПВО

Губернатор Развожаев сообщил о работе систем ПВО над морем в Севастополе

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО сбила над морем беспилотник. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, был уничтожен один БПЛА.

«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении губернатора.

Развожаев отметил, что на текущий момент осуществляется контроль обстановки.

26 декабря стало известно, что украинские войска нанесли удары по десантному кораблю «Новочеркасск» в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Накануне ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии. Взрывы были слышны в районе порта.

23 декабря российские военные провели учения по отражению атаки дронов на Крым. Во время учений отрабатывались поиск, выявление и ликвидация средств воздушного нападения украинских Вооруженных сил техническими средствами, зенитным вооружением кораблей, стрелковым оружием и переносными зенитно-ракетными комплексами на постах противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные таким образом стремились защитить места дислокации кораблей и гражданских объектов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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