В ВСУ опровергли получение Киевом первой партии самолетов F-16

Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию, опубликованную американским изданием Newsweek, о возможном получении Киевом первой партии истребителей F-16 от Запада. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Игнат заявил, что материал издания не имеет оснований и содержит невероятные утверждения о причастности F-16 к уничтожению российских самолетов. Игнат подчеркнул, что в настоящее время пребывание данного типа боевой авиации на фронте нецелесообразно.

Ранее Newsweek сообщало, что Вооруженные силы Украины уже могли получить западные истребители F-16, но эта информация не была подтверждена. Киев недавно заявлял о множестве громких побед над российскими средствами в воздухе и на море.

4 августа США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

26 августа украинский лидер заявил, что к декларации G7 о гарантиях Украине присоединились больше 20 стран. В тот же день Украина начала переговоры с Канадой по гарантиям безопасности.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.