В Словакии проверят законность передачи военной помощи Украине

Высшее контрольное управление Словакии пообещало проверить законность при передаче Словакией в дар Украине военной помощи, сообщает пресс-служба ведомства на сайте.

Данное ведомство осуществляет контроль за распоряжением бюджетом и имуществом страны.

В документе говорится, что в 2024 году управление проверит закупку, хранение и утилизацию вакцин от коронавируса, работу водоснабжающих компаний и администрации президента Словакии, а также соблюдение норм закона при передаче в дар Украине военного имущества и эффективность использования поставщиков в государственном и общественном управлении.

24 декабря Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, сообщил замруководителя офиса Зеленского Сибига. По его мнению, эти страны все еще могут «стать стороной декларации». Накануне глава офиса Зеленского Ермак сообщил о присоединении 31 страны к этой инициативе, 15 из которых готовы начать консультации. Обсуждения уже начаты со странами G7. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник назвал наиболее проблемное подразделение ВСУ.