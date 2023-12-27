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В Словакии проверят законность передачи военной помощи Украине

В Словакии проверят соблюдение закона при передаче военной помощи Украине

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Depositphotos

Высшее контрольное управление Словакии пообещало проверить законность при передаче Словакией в дар Украине военной помощи, сообщает пресс-служба ведомства на сайте.

Данное ведомство осуществляет контроль за распоряжением бюджетом и имуществом страны.

В документе говорится, что в 2024 году управление проверит закупку, хранение и утилизацию вакцин от коронавируса, работу водоснабжающих компаний и администрации президента Словакии, а также соблюдение норм закона при передаче в дар Украине военного имущества и эффективность использования поставщиков в государственном и общественном управлении.

24 декабря Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, сообщил замруководителя офиса Зеленского Сибига. По его мнению, эти страны все еще могут «стать стороной декларации». Накануне глава офиса Зеленского Ермак сообщил о присоединении 31 страны к этой инициативе, 15 из которых готовы начать консультации. Обсуждения уже начаты со странами G7. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник назвал наиболее проблемное подразделение ВСУ.

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