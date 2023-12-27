В американской ЧВК Bancroft заявили, что ведут переговоры с ЦАР

Представитель американской частной военной компании (ЧВК) Bancroft заявил, что организация ведет переговоры с правительством Центральноафриканской республики (ЦАР) о «будущей работе» на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское агентство AFP.

Как сказал источник, ЧВК пока не договорилась с руководством государства о размещении своего контингента в столице. Однако, по его словам, соответствующие переговоры продолжаются.

«С июля Bancroft заложила основы для обсуждения возможной будущей работы с правительством ЦАР», — уточнил представитель американской частной военной компании.

При этом авторы публикации обратили внимание на недавнее заявление представителя администрации президента страны Альбера Ялоке. Чиновник сообщил, что Банги обсуждает подготовку своих военнослужащих сразу с несколькими государствами. В том числе речь шла об РФ, уточняется в статье.

19 декабря радиостанция RFI со ссылкой на собственный источник сообщила, что делегаты ЧВК Bancroft посетили ЦАР. По информации журналистов, в ходе визита представители организации предложили властям страны свои услуги.

Однако позже министр иностранных дел республики Сильви Байпо-Темон заявила, что не осведомлена о планах американской ЧВК начать работу на территории государства. По ее словам, США в обход ЦАР запросили у ООН разрешение разместить в стране свое оружие.

Ранее в МИД ЦАР рассказали о планах вступить в БРИКС.