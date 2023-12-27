В ДНР оценили усилия российских войск по взятию Авдеевки

Российские военнослужащие делают все возможное для скорейшего освобождения города Авдеевки. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, взятие данного населенного пункта имеет большое значение для жителей Донецка. То же касается людей в других городах и селах региона, подчеркнул Пушилин.

«Вооруженные силы РФ делают все возможное, чтобы как можно скорее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку», — отметил глава республики, общаясь с журналистами.

26 декабря командующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что российские подразделения взяли под контроль город Марьинку. Как сообщило местное издание «Страна.ua», военачальник доложил руководству страны, что указанного населенного пункта «больше нет».

В тот же день Залужный спрогнозировал скорую потерю города Авдеевки. Как сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), это может произойти уже через 2-3 месяца.

При этом военачальник обратил внимание на важность сохранения людей, а не территории. Тем не менее он пообещал продолжать боевые действия до тех пор, пока у украинских войск хватает сил.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал взятие Марьинки военными страны.