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Российская армия взяла важный опорный пункт на Донецком направлении

РИА Новости: ВС РФ взяли под контроль опорный пункт на Донецком направлении

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом РИА Новости сообщил источник в группировке войск «Юг».

Собеседник агентства отметил, что российские военнослужащие вели наступление при интенсивном обстреле. Они вплотную подошли к опорному пункту противника, где находились четверо солдат ВСУ.

«Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы, уничтожили двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, одного ранили и одного взяли в плен», — отметил источник.

Помимо этого, российские военные смогли захватить крупный арсенал западного вооружения, в том числе десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Также российские военнослужащие обнаружили четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи и иностранные противогазы.

«Все трофеи удалось «зафиксировать», теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие», — добавил собеседник агентства.

По его словам, всех участников операции представили к ордену Мужества.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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