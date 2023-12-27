Российские войска поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ

Российские войска поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Отмечается, что речь идет о 67-й механизированной бригаде ВСУ и 1-й бригаде оперативного назначения национальной гвардии Украины. Удары также пришлись по складам топлива, военнослужащим и военной технике в 127 районах.

Также российского Минобороны сообщило, что на Донецком направлении подразделения российской группировки «Юг» при поддержке огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское в ДНР.

25 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия взял под свой полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.