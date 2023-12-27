На Донецком направлении подразделения российской группировки «Юг» при поддержке огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новгородское. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что столкновения произошли в районах населенных пунктов Веселове, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой народной республики.

ВСУ на указанном направлении потеряли до 280 военнослужащих, а также два бронетранспортера и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

25 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия взял под свой полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка.

На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил взятие города Марьинка российской армией.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.