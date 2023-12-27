Минобороны сообщило о перехвате авиабомбы JDAM

Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские военные перехватили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) авиабомбу JDAM.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили противолокационную ракету HARM и семь снарядов американской РСЗО HIMARS.

Также за сутки были подбиты 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения российской группировки «Юг» при поддержке огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новгородское.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия взяла под свой полный контроль город Марьинку в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Залужный подтвердил взятие Марьинки российской армией.